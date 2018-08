Bei engem gréissere Stau an Däitschland, hat et esou laang gedauert, dass verschidden Automobilisten eng kléng Rascht gehalen hunn.

E Mëttwoch den Owend koum et op der A1 bei Mehring an Däitschland an der Géigend vun engem Chantier zu engem Accident mat engem Camion.



Dësem war e Pneu geplatzt a krut dobäi d'Leitplank ze paken. D'Strooss war doduerch deels fir Stonne gespaart. De Schued soll bei ronn 5000€ leien.

3 Stonne stoungen d'Automobilisten am Stau, e Stau deen sech bis spéit an d'Nuecht gezunn huet. Schlussendlech konnt de Camion vun enger Tréierer Firma geraumt ginn.



Et ass allerdéngs just lues weidergaangen, dat well Automobilisten a Camionschaufferen an hire Gefierer geschlof hunn. D'Police huet misste vun Auto zu Auto goen, fir d'Chauffeuren ze erwächen.