Den Emmerson Mnan-gagwa © AFP

Den Emmerson Mnan-gagwa kënnt op 50,8 Prozent vun de Stëmmen an huet domat knapp d'Majoritéit erreecht, wéi et vun der Walkommissioun heescht. Den Oppositiounschef Nelson Chamisa vun der Partei MDC krut 44,3 Prozent vun de Stëmmen.Et waren déi éischt Walen, bei deenen de Robert Mugabe net ugetrueden ass. Hie stoung bal véier Joerzéngten un der Spëtzt vum Simbabwe. De Mugabe hat d'Land an eng déif wirtschaftlech Kris manövréiert. Am November koum et zu engem Militärputsch an de fréiere Staatschef gouf opgefuerdert, zeréck ze trieden