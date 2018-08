© Archiv

D'Pompjeeë hunn en Donneschdeg Owend bei Erden op däitscher Säit, eng Läich aus der Musel gebuergen. Et gëtt elo iwwerpréift, ob et sech ëm dee 17 Joer ale Jugendlechen handelt, den zanter en Dënschdeg vermësst gëtt, sou e Spriecher vun der Police. Hie war bei Zeltingen-Rachtig an d'Musel schwammen an ass dunn ënnergaangen. D'Police hat doropshin eng grouss Sichaktioun an d'Wee geleet.



Beim Vermëssten huet et sech ëm e polnesche Staatsbierger gehandelt, dee bei engem Wënzer an der Géigend geschafft huet. Et ass nach ze preziséieren, dass de Stand vum Waasser an der Musel den Ament extrem niddreg ass.