Et wier eng Kris, déi déi international Communautéit net um Radar hätt, kritiséiert dat Internationaalt Rout Kräiz. D'Populatioun géif ënner katastrophale Konditioune liewen. Sollt déi humanitär Hëllef net sou séier wéi méiglech verstäerkt ginn, kéint dëst fir déi betraffe Leit am Süde vum Land uerg Konsequenzen hunn. Ënnert anerem besteet d'Gefor, dass sech Krankheeten ausbreeden.



Ronn 987.000 Mënsche sinn de Vereenten Natiounen no am Juni virun neie Konflikter geflücht. Vill Leit iwwernuechten op enkstem Raum a Schoulen, Kierchen oder oppene Gebaier. Si hätte bal keng Liewensmëttel a keng adaptéiert Kleedung, déi se virun der Keelt protegéiert, sou eng Vertriederin vun der Organisation World Vision.