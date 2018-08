© AFP (Archiv)

Eng weider Renconter wier den Ament net geplangt, sou d'Spriecherin vum Wäissen Haus, Sarah Sanders. Déi amerikanesch Regierung wier wuel oppen fir dës Diskussioun, mä konkret geplangt wier awer näischt. Donieft huet d'Porte Parole confirméiert, dass den Donald Trump en neie Bréif vum Kim Jong Un krut huet.



Den nordkoreanesche Staatschef soll sou séier wéi méiglech eng Äntwert vum US-President kréien. Iwwert de Contenu vum Bréif gouf näischt gesot. D'Korrespondenz tëscht dem Donald Trump an dem Kim Jong Un wier awer an der Suite vum Sommet am Juni zu Singapur ze gesinn an hätt als Zil, déi eenzel Zousoen, déi do gemaach goufe, virun ze bréngen. Am Kader vun dëser historescher Renconter hat den nordkoreanesche Staatschef e vagen Accord fir eng Denukleariséierung ginn.