D'Ursaach vum Feier ass nach ongekläert, Brandstëftung kéint awer net ausgeschloss ginn.D'Feier war an engem Depot an der Prümtalstraße op dem fréieren Terrain vum Prümer Holzbau. Lassgoung et tëscht dem ale Verwaltungsgebai, dat haut e Fitnesszenter ass, an dem Floss Prüm.Géint 2 Auer an der Nuecht goufen d'Pompjeeë geruff. 6 Busser goufe komplett zerstéiert, 3 weider Busser, eng Roulotte an eng Hal goufe beschiedegt. De Schued ass also héich.E Méindeg sollten d'Gefierer als Schoulbusser an de Asaz kommen.