An der Nuecht op e Freideg, kuerz no Hallefnuecht, hat déi jonk Fra, déi vu Brecht a Richtung Oberweis ënnerwee war, en dramateschen Accident.

© Input-Presse

Am Agang vun Oberweis, dat läit bei Bitburg, hat si eng Bordure gerippt a war dunn an der Kéier duerno vun der Strooss komm.De Won ass duerch e Virgäertche gefuer, huet e metallenen Zonk duerchbrach an ass dunn eng 3 Meter an d'Déift gefall. Tëscht zwee Haiser ass den Auto un d'Hale komm.D'Fra gouf ageklemmt a koum mat schroe Blessuren an d'Spidol.