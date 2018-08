Schon iwwer 100 Deeg dauert de politesche Konflikt am Nicaragua elo un. Et ass eent vun de Zillänner vun der Lëtzebuerger Kooperatiounshëllef.

Protester am Nicaragua (03.08.2018) Schonn iwwer 100 Deeg dauert de politesche Konflikt am Nicaragua elo un. Et ass eent vun de Zillänner vun der Lëtzebuerger Kooperatiounshëllef.

© Jeff Kieffer/RTL

Meintelaang daueren d Protester am Nicaragua un. Iwwer 300 Mënschen hu schonn am Konflikt hiert Liewe gelooss. Eskaléiert ass et duerch eng ugekënnegte Reform vun de Pensiounen, de President Daniel Ortega wollt d’ Bäiträg erop setzen an d’ Pensioune kierzen.



An de Joren 2010 bis 2017 huet Lëtzebuerg bal 70 Milliounen a Projeten op der Plaz investéiert, en Deel vun de Suen ass un Hëllefsorganisatioun gaangen, een Deel direkt un d’ Regierung.Dëst Joer leeft deen aktuelle Kooperatiounsprogramm aus, deen neie sollt verhandelt ginn, des Aarbechte leien awer elo mol op Äis. Direktgelder an héicht vun 3 Milliounen Euro un d’ Regierung goufe gestoppt.



© Jeff Kieffer/RTL

D’ Oppositioun fuerdert Neiwalen, de Staatspresident verweigert des, de Konflikt dauert weider un.