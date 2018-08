D'Hetzwell an Europa huet och Portugal fest am Grëff, plazeweis goufen iwwer 45 Grad gemooss. Bëschbränn sinn net ausbliwwen.

© AFP Archivbild

Am Hannerland vun der portugisescher Touristeregioun an der Algarve ass e Flächebrand ausgebrach. Iwwer 400 Pompjeeën, ënnerstëtzt vun 9 Läschfligeren an -helikopteren, kämpfe géint d'Feier, dat ëmmer nees vun der Loft ugestëppelt gëtt.

Zejoert ware bei ganz uerge Feieren an Zentral-Portugal jo 114 Leit ëm d’Liewen komm.