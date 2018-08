© AFP

"Mir kënnen net eendeiteg soen, firwat hien et gemaach huet", dat ass de Fazit vum Ofschloss-Rapport vun der Enquête ronderëm d’Massaker vu Las Vegas virun 10 Méint.

Deemools hat e 64 Joer ale Mann, aus engem Hotelszëmmer um 32. Stack vum "Mandalay Bay"eraus, op e Museksfestival geschoss an dobäi 58 Leit ëmbruecht. Iwwer 800 Persoune goufe blesséiert.



Dat geneet Motiv bleift deemno onkloer, allerdéngs géif et Unzeechen fir eng psychesch Stéierung vum Mann ginn, heescht et am Rapport, deen d’Police an der Nuecht op e Samschdeg eiser Zäit presentéiert huet. Den Täter selwer gouf jo erschoss, wéi d’Police seng Suite gestiermt hat.