© AFP Archivbild

Alle 15 Passagéier a 3 leit vun der CVrew wieren ëmkomm heescht et vun de sibireschen Autoritéiten...Den Heli wier kuerz nom Départ an Turbulenzen geroden, erofgefall an a Brand opgaang... Keen hätt iwwerliëwft...Den Helikopter war um Wee op eng Pëtrolsplattform, wéi e mat engem aneren Helikopter kollidéiert ass. Ee vun de Rotorblieder hat sech un der Fracht verfaangen, déi transportéiert an ënnendrënner houng.Déi zweet Maschinn huet hir Wuer lass gemaach a konnt méi spéit ouni Problem landen, heescht et aus dem russeschen Transportministère.