Den internationale Comité fir de Stopp vun der Blockad vu Gaza huet confirméiert, datt d'Schëff mam Numm Freedom, dat ënner schwedeschem Fändel fiert, vun Israel gestoppt gouf. U Bord sinn den Informatiounen vun der Organsiatioun no 12 Persounen a medezinesch Gidder.D'Arméi huet d'Schëff an den Hafen vun Aschdod bruecht. Am Prinzip kënnen humanitär Gidder duerch den Hafen vun Aschdod a Gaza bruecht ginn.Déi Blockade virun der Côte gëtt et schonn zanter iwwer 10 Joer. Si war vun Israel decidéiert ginn a gëtt vun Ägypten matgedroe.