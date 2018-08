Den Hannergrond vun de Sanktiounen ass de Sträit ëm den US-Paschtouer Andrew Brunson, dee scho bal zwee Joer an der Tierkei am Prisong ass.

Den tierkesche President Erdogan huet Sanktioune géint zwee US-amerikanesch Minister ordonnéiert. Hannergrond ass de Sträit ëm den US-Paschtouer Andrew Brunson, deen zanter knapp zwee Joer an der Tierkei am Prisong ass. Him gëtt Spionage reprochéiert.Washington revendiquéiert d'Fräiloossung vum Paschtouer, Ankara geet där Fuerderung awer net no. Doropshin haten d'USA Sanktioune géint d'Tierkei ugekënnegt. De President Erdogan schéisst elo zeréck a bestrooft den amerikaneschen Inneminister an dee fir d'Justiz. Falls si Verméigen an der Tierkei hätten, géif dat agefruer ginn, esou den Erdogan e Samschdeg op der tierkescher Tëlee.