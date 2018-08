Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

De Grond fir d'Ofschalte vun den Atomreakteren ass d'Hëtzt, déi och am Frankräich net zeréckgeet. Aner Kraaftwierker hunn hir Leeschtung gedrosselt. D'Entreprise huet matgedeelt, dass de Reakter 1 vum Kraaftwierk Saint-Alban an de Reakter 2 vum Kraaftwierk Bugey un der Rhône am Oste vum Land vun der Moossnam betraff sinn. Vu Cattenom ass net Riets.