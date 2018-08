© Steil TV

Aus bis ewell ongekläerte Grënn sinn e Samschdeg de Moien op der däitscher A1 tëscht Föhren a Salmtal 3 Autoe kuerz virun engem Chantier aneneegerannt. De Coup war esou staark, datt ee Gefier an den Hiwwel geschleidert ginn ass. Am Ganze ware 4 Persounen an den Accident verwéckelt, 2 koumen der blesséiert an d'Klinik.D'Autobunn hat nom Accident missen a Richtung Wittlich gespaart ginn an et war zu engem 5 Kilometer laange Stau komm. Am Ufank haten d'Rettungsdéngschter Problemer, op d'Plaz ze kommen, well d'Autoen am Stau keng Rettungsgaass forméiert haten. Op der Plaz war och de Rettungshelikopter.