Bei Ryanair gëtt weider gestreikt. Fir e Freideg, den 10. August, goufen am Ganzen 104 Flich vun an a Richtung Belsch gestrach, dat huet d'Fluchgesellschaft iwwer Twitter matgedeelt. Den nämmlechten Dag ass och Schweden (22 Flich) an Irland (20) betraff.Passagéier aus Däitschland an Holland kéinte méiglecherweis och vum Streik betraff sinn. D'Pilotegewerkschaft Vereenegung Cockpit hat der irescher Fluggesellschaft kierzlech eng Frist bis e Méindeg gesat. Am Fall wou Ryanair keng besser Offer mécht, hält d'Gewerkschaft sech vir weider Schrëtt anzeleeden.Beim Streik geet et ëm de Verdéngscht an d'Aarbechtskonditiounen bei der Airline.