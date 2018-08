© AFP

Zéngdausende Mënschen hunn um Samschdeg zu Hamburg un enger faarweger Parade am Kader vum Christopher Street Day deelgeholl. 80.000 Mënsche si beim Defilé matgaangen, weider 100.000 Spectateuren hunn d'Parade um Bord vun der Strooss suivéiert, ewéi d'Police an der Hansestad erkläert huet.D'Organisateure vum Veräin Hamburg Pride schwätzen esouguer vu ronn 200.000 Participanten. D'Evenement stoung ënnert dem Motto ''Freie Bahn für Genderwahn''. Och den Hamburger Buergermeeschter Peter Tschentscher war op der Plaz. All Joer gëtt a ville Stied uechter d'Welt um Christopher Street Day fir d'Rechter vun Homosexuellen, Bisexuellen an Transgender gefeiert, gedanzt a marschéiert.

Net iwwerall op der Welt huet d'LGBT-Communautéit awer esou eng Fräiheet. Zu Sankt-Petersburg a Russland goufen um Samschdeg nämlech 30 LGBT-Militante vun der Police interpelléiert. Dat am Kader vun enger Aktioun fir d'Rechter vu sexuelle Minoritéiten, ewéi ee vun de concernéierte Militante vis-à-vis vun der franséischer Noriichtenagence AFP sot. Am Ganzen hate 60 Mënschen mat Reebou-Plakater fir d'Rechter vun Homosexuellen, Bisexuellen an Transgender opmierksam gemaach. A Russland gouf d'Homosexualitéit bis 1993 als Crime ugesinn. Duerno bis 1999 ewéi eng mental Krankheet. 2013 gouf e Gesetz agefouert, dat all homosexuell "Propaganda" a Präsenz vu Mineure mat Amenden a Prisong bestrooft.