De venezuelanesche Staatschef Nicolás Maduro huet live virun dausenden Zaldote geschwat, wéi et net wäit vun er Tribün ewech eng Explosioun gouf.

© AFP

Sekonnen nodeems et geknuppt huet...

D'Regierung schwätzt vun enger Attack mat Hëllef vun Dronen. Am Internet ass och schonn e Bekennerschreiwes opgedaucht vun enger bis ewell nach onbekannter Grupp.Dem President Maduro ass näischt geschitt, hie gouf vu senge Security-Leit ofgeschiermt. Hie beschëllegt Kolumbien hannert dem Uschlag ze stiechen.Siwen Zaldote si bei der Attack aus der Loft blesséiert ginn. De Sprengstoff ass an der Géigend vum Podium explodéiert, op deem de President deen Ament stoung. Weider Sprengsätz wieren duerno op verschiddene Plazen detonéiert, laanscht d'Militärparad am Zentrum vu Caracas.