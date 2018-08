© AFP Archivbild

Beim éischten Ongléck sinn an der Lagun, an der Géigend vum Lido, e Fëscherboot an e Motorboot aneneegerannt. Zwee Fëscher sinn dobäi gestuerwen a 4 Leit, déi op deem anere Boot waren, goufe blesséiert. Dat war an der Nuecht op e Samschdeg, kuerz virun Hallefnuecht.Beim zweete Virfall ass e Mann aus der Regioun ëm d'Liewe komm, an och hei goufen 4 Leit verwonnt. Et geet een dovun aus, dass d'Boot wéinst ze staarke Wellen ëmgetippt ass.Kritiker waren scho méi laang, dass et zu esou Virfäll komme kéint. Venedeg wier zu enger Autobunn am Mier ginn, Motorbooter géifen ouni Reegelen einfach derduerch rennen. Protester vun de Gondolieri an de Fëscher géifen ignoréiert.