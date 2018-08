Belsch Police huet agegraff Mamm huet Kand vun 2 Joer bei 35 Grad am Auto gelooss

Zu Antwerpen an der Belsch huet eng Mamm hiert 2 Joer aalt Meedchen minuttelaang am zouenen Auto sëtze gelooss. D'Police war mat Zäiten do.

Vun RTL