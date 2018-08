E Freideg waren déi 2 Meedercher beim Schwammen am Rhäin an e Strudel geroden a sinn ënnergaang. E Samschdeg den Owend goufe si erëmfonnt.

© AFP

E Sonndeg dann d'Confirmatioun vun der zoustänneger: Béid Meedercher sinn dout. E Fëscher huet e Samschdeg den Owend spéit an der Géigend vu Groß-Rohrheim zu Hessen de Kierper vum 13 Joer ale Meedche fonnt. E puer Stonne virdrun hate Bootsfuerer bei Biebesheim d'Läich vum 9 Joer ale Meedchen aus dem Waasser gezunn.Déi 2 Schwësteren aus enger afghanescher Flüchtlingsfamill waren e Freideg an der Rheinland-Pfalz an de Rhäin schwamme gaang. Si goufen ënner Waasser gezunn. Pompjeeën a Police hunn zu Land an aus der Loft no de Meedercher gesicht.