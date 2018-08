No de schlëmme Bëschbränn a Griicheland mat 90 Doudegen, goufen elo d'Cheffe vun de Pompjeeën an der Police entlooss.

© AFP Archivbild

Wéi et vu Regierungssäit heescht, géife virleefeg d'Vizecheffen d'Aufgaben iwwerhuelen. Scho virun zwee Deeg war de Vizeminister fir Katastropheschutz zeréckgetrueden.Den 23. Juli waren an der Ëmgéigend vun Athen schro Bëschbränn ausgebrach, déi sech ganz séier ausgebreet hunn. Engem leschten offizielle Bilan no koumen 90 Mënschen ëm d'Liewen. D'Oppositioun reprochéiert der Regierung versot ze hunn. D'Populatioun wier net mat Zäite gewarnt an déi betraffe Regiounen net séier genuch evakuéiert ginn.