Am US-Bundesstaat New Mexico ass et der Police gelongen 11 Kanner aus den Hänn vun arméierten Extremisten ze befreien.

D'Kanner waren tëscht 1 a 15 Joer al. Si waren an enger aler Roulotte verstoppt, déi ënnert dem Buedem vergruewen a mat Plastik ofgedeckt war. Et gouf kee Waasser, kee Sanitär a keen Elektresch. U Liewensmëttel hunn d'Beamte just e puer Gromperen an eng Këscht Räis fonnt.Nieft deenen 11 Kanner goufen och 3 Frae festgehalen. Et handelt sech wahrscheinlech ëm d'Mamme vun de Kanner.Den Asaz war Deel vun enger méintelaanger Sich no engem klenge Jong vun 3 Joer, deen Enn d'lescht Joer wahrscheinlech vu sengem Papp entféiert gi war. Dat betraffent Kand gouf bis ewell awer net fonnt.Dosende vu Beamten waren um Asaz, dee schonn de leschte Freideg war, bedeelegt. Et goufen 2 Männer festgeholl. Si sollen der Police no Extremiste mat moslemesche Glawe sinn. Si hate Gewierer, Pistoulen a Munitioun bei sech.