Attentat am Venezuela? Rep. Nico Graf.



Konfusioun am Venezuela. Well nach ëmmer ass awer och guer net kloer, wien d'Attentat op de President Nicolás Maduro organiséiert huet, méi nach: Et ass emol nach net kloer, ob et iwwerhaapt en Attentat war. An dat, Nico Graf, ass och bal egal.

Nom Attentat: Razziaen a Venezuela.

Well esou en Attentat ass eppes ganz Praktesches, egal wien derhannert stécht. Deen, dee Police a Militär kommandéiert, dee kann dann nämlech seng Leit lassschécken an déi arrêtéieren, déi en ëmmer emol schonn arrêtéiere wollt. Et ass déi klassesch stratégie de la tension. Rezentst Beispill: d'Tierkei, natierlech.Mä zeréck an de Venezuela.Do verwonnert net, datt elo scho 6 Männer verhaft gi sinn. Si wiere fréier schonn opgefall, well se Attentater geplangt haten. An, zack, goufe se elo gepëtzt.Iwwerdeems gëtt et Detailer iwwer d'Attentat. Do war jo um Ufank spekuléiert ginn, et wier anzwousch nëmmen eng Gasfläsch explodéiert. Den Inneminister Reverol hat awer ganz séier ganz aner Detailer: Et wier net nëmmen eng Dron gewiescht, déi do mat Dynamit geflu komm wier, nee, et wieren der zwou gewiescht. A se hunn och en Numm: M-600-Dronen heesche se an de Sprengstoff wier och bekannt, C4 heescht deen, a jiddwer Dron hätt ee Kilo dervun transportéiert. Déi Drone wieren ofgeschoss ginn, housch et um Ufank, dunn awer sot den Inneminister, mat falsche Signaler wieren d'Drone gestéiert an ofgelenkt ginn.E bësse vill an e bësse schëtzeg Detailer waren dat iwwer en Attentat, dat grad eréischt geschitt war. Duerfir hunn Observateuren hir Doutten un den offiziellen Theorien a Behaaptungen. Aner Observateure soen, et wier wierklech e seriöt Attentat gewiescht, ebe well de President a seng Fra an d'Bodyguarden esou erféiert waren, wéi et geknuppt huet. An datt d'Zaldoten, déi do en formation virum President opgetruede waren, datt déi hott an har auserneegelaf sinn, dat wier net schéi fir dem Maduro säi stramme Regime. Image-Verloscht also.Egal wéi, d'Oppositioun warnt emol schonn de Maduro, vum Attentat ze profitéieren, fir d'Repressioun am Land ze verstäerken. Engem Land, deem et einfach ganz schlecht geet: Hyper-Inflatioun, Mega-Kriminalitéit, Korruptioun an Aarmut iwwerall dreiwen d'Leit an d'Nopesch-Land Kolumbien. An, o Wonner, de kolumbianesche President Santos wier Schold um Attentat, hat de Maduro emol séier gesot.A Kolumbien hu se de Kapp gerëselt an dementéiert.