D'Droge waren an engem Container verstoppt.

© AFP (Archiv)

Am Hafen zu Antwerpen huet d'belsch Douane op engem Schëff an engem Container méi wéi 1,7 Tonne Kokain fonnt.D'Drogen am Wäert vun 80 Milliounen Euro koumen aus dem Ecuador.