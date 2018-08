#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6. August 2018

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14

Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna.

Chiuso anche il relativo tratto tangeziale

In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 6, 2018

#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 6, 2018

Bei engem Accident e Méindeg am fréien Nomëtteg no beim Fluchhafe vun der norditalienescher Stad Bologna ass eng Persoun gestuerwen. 56 Leit sinn zum Deel schro blesséiert ginn.En Tankcamion ass iwwer ëm Fueren op der Autobunn explodéiert an huet e richtege Krater an d'Strooss gerappt.Op Biller gouf déi enorm Wucht vun der Explosioun dokumentéiert. E Brand hat fir vill Damp op der Plaz gesuergt, dunn huet et geknuppt an e Feierball ass an den Himmel geschoss.