En Territoire, dat ongeféier der Gréisst vun der Metropole Los Angeles entsprécht, wier komplett verbrannt. Wéi et vun de Pompjeeën heescht, hätt en Héichdrockgebitt waarm Loft, Dréchent a staarke Wand an d'Regioun bruecht. Bis elo konnten eréischt 30% vum Feier ënner Kontroll bruecht ginn. Engem leschte Bilan no koume bis ewell zwou Persounen duerch d'Feier ëm d'Liewen.

Iwwer 1.000 Haiser goufe bis ewell zerstéiert.

Weider nërdlech vu Kalifornien kämpfen d'Pompjeeë kéint e weidere Bëschbrand, duerch dee bis elo siwe Mënsche gestuerwe sinn. Schonn d'lescht Joer haten et a Kalifornien aussergewéinlech uerg Bëschbränn ginn.

Situatioun a Portugal am Grëff

Och an der Algarve brennt et nach ëmmer. D'Pompjeeën hunn déi meescht Feier awer antëscht zu 95% ënner Kontroll. Ronn 1.000 Pompjeeë sinn am Asaz. D'Flamen hu bis elo 15 bis 20.000 Hektar Bësch zerstéiert. Engem leschte Bilan no goufen op mannst 24 Mënsche blesséiert. Och a Portugal sinn d'Temperaturen den Ament extrem. De Weekend goufe Wäerter vu wäit iwwer 40 Grad gemooss.