Vill Iraner fäerten, dass hir Wärung u Wäert verléiert, wann d'Finanz- an Handelsrestriktioune vun den USA bis applizéiert ginn. Den amerikanesche President hat am Mee, trotz weltwäiter Kritik, de Réckzoch aus dem Accord decidéiert an nei Strofmesuren annoncéiert. D'Sanktioune sollen an zwou Etappen en Dënschdeg an de 5. November a Kraaft trieden. Och wa sech di europäesch Partner dozou engagéiert hunn, um Accord festzehalen, dierften se hir Konzerner awer wuel kaum virun den amerikanesche Sanktioune kënne protegéieren. Eng ganz Partie Entreprisen, wéi Total, Peugeot a Renault, déi nom Accord an den Iran zeréckgaange waren, hu schonn annoncéiert sech nees zeréckzezéien.Den US-President Trump a säin iraneschen Homolog Hassan Ruhani hu sech iwwerdeems géigesäiteg fir d'Eskalatioun responsabel gemaach. Den Donald Trump huet d'Regierung zu Teheran eng mäerderesch Diktatur genannt. Den Hassan Ruhani huet dem amerikanesche President reprochéiert e psychologesche Krich géint den Iran ze féieren.