Bei sou engem Zeenario géif sech d'Äerd ëm 4 bis 5 Grad, am Verglach zu der pre-industrieller Zäit erhëtzen. Dat geet aus enger Etüd ervir, déi e Méindeg an enger amerikanescher Fachzeitung publizéiert gouf. De Paräisser Klimaschutzaccord, deen 2015 ofgeschloss gouf, gesäit vir, dass sech d'Äerderwiermung op däitlech ënner zwee Grad soll limitéieren.



D'Fuerscher verweisen op 10 Aspekter vun eisem Äerdsystem, déi vu bis elo neutral oder hëllefräich op schiedlech kéinten ëmschloen. Dobäi géifen an Zukunft méi CO2 a Methan an d'Atmosphär gestouss ginn, wéi duerch all mënschlech Aktivitéit zesummegeholl.