No deeglaanger Blockad

Wéi et vun enger spuenescher Hëllefsorganisatioun heescht, géif d'Schëff de Süde vu Spuenien usteieren. Allerdéngs mussen d'Migranten doduerch weider dräi Deeg um Mier verbréngen. Si wieren domat zanter iwwert enger Woch mam Schëff ënnerwee.



D'Organisatioun hat déi 87 Migrante Mëtt d'lescht Woch mat hirem Rettungsboot opgeholl. Souwuel Italien wéi och Malta wiere sech géint privat Organisatiounen a loossen se och net an hir Häfen eran. Déi libesch Garde Côte dogéint bréngt ewell ëmmer méi dacks Migranten nees zeréck an hiert eegent Biergerkrichsland.