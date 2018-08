© AFP

Wéi d'Noriichtenagence AFP aus Finanzkreesser soll gewuer gi sinn, hätt Facebook mat Banken wéi JPMorgan, Citibank an Chase geschwat. De Konzern wéilt deemno zum Beispill mat Hëllef vun Informatiounen iwwer Transaktiounen, de Kontestand a wou genee d'User akaaft hunn, nei Servicer am Messenger offréieren.



Facebook huet d'Gespréicher mat de Banke confirméiert, awer net dass et sech ëm sensibel Donnéeë soll gehandelt hunn. Wéi et heescht, wéilt een iwwert de Messenger d'Kommunikatioun mat de Banken erliichteren. Eng Porte-parole vun JPMorgan sot, dass d'Bank keng Informatiounen iwwer Transaktioune vun hire Clienten géif mat Facebook deelen.



Fir d'éischt hat de Wall Street Journal iwwert des Gespréicher tëscht Facebook a vereenzelte Banke geschriwwen. De Konzern stécht scho wéinst engem Dateskandal an enger schwéierer Kris.