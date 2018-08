Tëscht Kanada a Saudi-Arabien ass déi diplomatesch Kris am Gaange sech ze verschäerfen.

Déi staatlech saudesch Fluchgesellschaft Saudia huet e Méindeg den Owend annoncéiert, vum 13. August un all Volle vun an op Toronto ze stoppen. Ausléiser fir dës Decisioun war en Tweet vun der kanadescher Ausseministesch Chrystia Freeland. Si hat de leschten Donneschdeg op Twitter geschriwwen, dass Kanada sech extrem Suerge géif maachen fir d'Zivilgesellschaft an d'Fraerechter a Saudi-Arabien, nodeems op en Neits Aktivistinne verhaft gi waren. D'Regierung zu Riad huet de kanadeschen Ambassadeur Dennis Horak doropshin aus dem Land verwisen.