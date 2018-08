Et ass de Cauchemar vun all Elteren: een Abléck net opgepasst op der Plage an d'Kand ass verschwonnen. An de meeschte Fäll léisst sech de Problem nees séier, mee d'Opreegung ass natierlech grouss.

De Problem vu Kanner, déi sech op der belscher Plage verléieren, ass iwwerdeem dëst Joer esou akut wéi soss keng Joren: eleng am Juli sinn laanscht d'belsch Küst op de Plagen eng 1.100 Kanner kuerzzäiteg verschwonnen. Dëst mellen déi belsch Sauvetage-Servicer - d'Explikatioun ass dat gutt Wierder, dat esou vill Vacancieren op d'belsch Plagen lackelt.

Ostende a Blankenberg sinn DÉI Plagen-Destinatiounen, wou déi meescht Kanner vermësst goufen, dëst virun De Haan a La Panne.

Glécklecherweis goufen et keng gréisser Accidenter, an déi meescht Kanner kommen bannent 10 Minutten nees sécher zréck bei hir Elteren - de Schock-Moment bei den Erwuessenen ass awer bliwwen. 34 KM belsch Plagen sinn iwwerdeem vun Rettungsschwëmmer iwwerwaacht.