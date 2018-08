© AFP

Déi geplangten nei Sanktiounen an Héicht vu 25% solle fir Gidder am Wäert vu 16 Milliarden Dollar gëllen. Alles an allem wieren dann 279 chinesesch Gidder am Gesamtwäert vu 50 Milliarden Dollar betraff.



Washington hat schonn virun engem Mount Stroftaxen op chineseschen Importer am Wäert vu 34 Milliarden Dollar verhaangen. Déi nei Taxen, déi op den 23. August sollen a Kraaft trieden, waren an enger éischter Phas ausgesat ginn, nodeems sech amerikanesch Konzerner besuergt gewisen haten. Wéi et vu Washington heescht, wieren d'Zil vun dëse Stroftaxen op déi onfair Handelspraktike vu China ze reagéieren.