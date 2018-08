© AFP Archivbild

Wéi et vun der estescher Arméi heescht, wier dat awer net muttwëlleg geschitt. D'Rakéit ass iwwert engem Gebitt am Süde vun Estland ofgeschoss ginn, dat genotzt gëtt, fir Testvollen ze maachen.Mat Hëllef vun Helikoptere gëtt elo no der Rakéit gesicht. Donieft gouf eng Enquête an d'Wee geleet. Wéi et heescht, huet d'Rakéit, déi 100 Kilometer wäit ka fléien, en agebaute Modus fir sech selwer ze zerstéieren. Et gëtt awer net ausgeschloss, dass se um Buedem gelant ass.