© AFP

Am Ganze wiere 458 Persounen, dorënner 13 Kanner, vun 9 Booter an der Strooss vu Gibraltar, souwéi tëscht Marokko a Spuenien a Sécherheet bruecht ginn, heescht et vu der Garde Côte op Twitter.Spuenien huet antëscht Italien als dat Land ofgeléist, wou am meeschte Migranten an der EU ukommen. Déi nei riets-populistesch Regierung zu Roum léisst quasi keng Bootsflüchtlinge méi an d'Land. Donieft schéngen déi libesch Autoritéite verstäerkt géint Passeure virzegoen. Vill Migrante wäichen dowéinst an d'Nopeschlänner Algerien a Marokko aus, fir vun do aus ze probéiere a Spuenien ze kommen.Zanter dem Ufank vum Joer koumen der Internationaler Organisatioun fir Migratioun no knapp 23.000 Flüchtlingen iwwert d'Mier a Spuenien un. 307 sinn dobäi ëm d'Liewe komm.