Weltwäit Hëtztwelle sinn de Grond fir déi vill rezent Bëschbränn. Net all Feier ka bannent puer Deeg ënner Kontroll bruecht ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© DAVID MCNEW / AFP

Zanter Mëtt-Enn Juli zidderen d'Pompjeeën a Kalifornien em hir Bëscher a Wunngéigenden. Et gëtt mat aller Kraaft probéiert, d'Feier an de Grëff ze kréien.

An de leschte Méint ginn ëmmer méi Bëschbränn Weltwäit registréiert. A Schweden, Portugal, Groussbritannien, an och an den USA.



Bëschbrand a Kalifornien / Reportage Thierry Wunsch



Kalifornien erlieft an dësem Moment hire bis elo schlëmmste Bëschbrand. Mat enger Fläch vun 1200 km, also quasi d'Halschent vun der Fläch vu Lëtzebuerg, verbreet sech d 'Feier a Kalifornien deeglech weider.

De Rekord gouf bis Dezember vum Feier "Thomas" mat 114.078 ha gehalen. Schonn de 27. Juli huet d'Feier em den "Mendocino-Komplex" 120.000 ha Fläch fir sech beusproche kennen.

De "Mendocino-Komplex" ass vun 2 Feiermierer agekreest: eng Kéier vum "Ranch Fire" an eng Kéier vum "River Fire". Géif een de "Mendocino-Komplex" als Stad deklaréiere, wier et déi 14.-gréisste Stad aus den USA.

Duerch déi ongënschteg Wiederkonditioune konnt sech d'Feier bannent 3 Deeg bal verduebelen. D'Feier ass gréisstendeels am Bësch Gebitt, ma duerch déi dréchen Natur an dem ville Wand goufen och scho verschidde Wunngebidder areecht.

Weder Flëss oder preventiv Griewer hunn eppes géint d'Ausbreedung vum Feier konnten ausriichten. Op mannst 143 Gebaier goufe schonn zerstéiert, dorënner 75 Residencë. 11.000 Gebaier si weider a Gefor, sou dass zéngdausende vu Leit hir Haiser hu missten evakuéieren. Réischt 34% si bis elo ënner Kontroll.

Vun de 14.000 Pompjeeën, déi am Asaz sinn, koume 4 Pompjeeë zënter Mëtt Juli duerch d'Flamen ëm.

Ënnert de Bedeelegten déi géint d'Feier kämpfe sinn och Detenue mat dobäi. Méi wéi 1000 Prisonéier, déi als net risikoräich agestuuft ginn, goufen als Verstäerkung erbäigezunn.

Zudeem sinn Helikopteren a Fligere mat am Asaz, fir Hëllef aus der Loft ze liwweren. Pompjeescorpsen aus Australien an Neiséiland si souguer ugereest, fir den amerikaneschen Eenheeten ënnert d'Äerm ze gräifen.

Hëllef vum Militär ass och ginn: 200 Zaldote goufen duerch den Ueder vum Pentagon als Ënnerstëtzung an d'Krisegebitt geschéckt.

D'Autoritéiten schätzen, dass d'Feier bis zum Rescht vum Mount wäert undaueren. Den Donald Trump huet dëse Sonndeg vun engem groussen Desaster geschwat an huet eng sougenannten "federal aid", also eng Hëllef vum Bundesland Kalifornien ordonnéiert.