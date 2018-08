D'Flame menacéieren d'Stad Monchique. Iwwer 1.400 Pompjeeën an Zaldote sinn am Asaz. Den Damp gesäit een souguer vun der internationaler Raumstatioun ISS.

An der Algarve, Richtung Silves.

Feier an der Algarve © Christian Piron

Dramatische Wetterlage heute über Portugal. Sieht nach einer Mischung aus Staub, Sand und Rauch aus.



Dramatic weather pattern over Portugal today. Looks like a mixture of dust, sand and smoke. #Horizons pic.twitter.com/Nkp0yllxpj — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 6, 2018

Och aus der Loft gëtt de Bëschbrand an de Bierger bei Monchique am Süde vum Land bekämpft, vun direkt enger Dose Fligere mat Waasser.An obschonn ganz vill Leit a Moyene géint d'Flamen agesat ginn, esou huet de Premier Antonio Costa missen zouginn, datt d'Feier nach esoubal net geläscht wier. Dat géif wuel nach e puer Deeg daueren.Wandstéiss loossen d'Flamen ëmmer nees opliewen. Zanter e Freideg friesse si sech duerch d'Landschaft an der Algarve.E Mëttwoch de Mëtteg war eng enorm Dampwollek bei der Stad Silves ze gesinn. Déi läit just 10 Kilometer vum Touristenzentrum Portimao ewech. (Touristen aus Lëtzebuerg hunn RTL d'Foto uewen am Artikel zoukomme gelooss.)32 Leit goufe bis ewell duerch d'Feier blesséiert, eng Persoun schwéier. Honnerten Awunner an Touristen hunn ewell mussen evakuéiert ginn, an der Géigend vu Monchique, enger Stad mat 6.000 Awunner, 164 Kilometer südlech vu Lissabon.D'Feier, dat schonn 21.000 Hektar ravagéiert huet, war esouguer aus dem Weltall ze gesinn, wéi den däitschen Astronaut Alexander Gerst getwittert huet.An der Algarve kënnt et ëmmer nees zu risege Bëschbränn.D'Regierung mécht awer alles, fir eng Katastroph wéi 2017 ze verhënneren. Deemools ware bei de feieren a Portugal 114 Persounen ëm d'Liewe komm.