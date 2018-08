An enger delabréierter Stopp am US-Bundesstaat New Mexiko huet e Mann Kanner fir Schéissereien u Schoulen ausgebilt.

Hien huet d'Kanner no Donnéeë vum zoustännege Parquet festgehalen. D'Fleegemamm vun engem vun de Kanner sot, dass de Mann d'Kand geléiert hätt mat engem Gewier ëmzegoen, fir kënnen an enger Schoul ëm sech ze schéissen.



De leschte Freideg hat d'Police an enger Roulotte, déi ënnert dem Buedem verstoppt war eelef Kanner fonnt, déi an engem schrecklechen Zoustand waren. Si haten tëscht 1 a 15 Joer. Am ganze goufe fënnef Persoune verhaft.



Méi spéit huet d'Police matgedeelt, dass um Terrain och d'Läich vun engem Kand fonnt gouf. Et handelt sech dobäi wahrscheinlech ëm de Fils vum Mann, deen d'Kanner geléiert huet mat Waffen ëmzegoen. D'Identifikatioun vum Kand ass nach am Gaangen.