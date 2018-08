Zéngdausende vu Leit hate sech während där 16 Stonne laanger Debatte op de Stroosse ronderëm d'Parlament versammelt an hunn deels fir, deels géint d'Legaliséierung vun der Ofdreiwung demonstréiert.







An Argentinien ass en Avortement bis elo just am Fall vun enger Vergewaltegung oder Liewensgefor fir Mamm oder Kand erlaabt. No Estimatioune vum Gesondheetsministère, ginn awer all Joer iwwer 350.000 illegal Ofdreiwungen duerchgefouert. Ronn 50.000 Frae ginn no dësen Interventiounen mat gesondheetleche Komplikatiounen a Spideeler ageliwwert.



Tëscht 2007 an 2016 goufen an Argentinien 63 Persounen a Verbindung mat illegalen Avortementer viru Geriicht veruerteelt. Verschidde Ministeren, dorënner de Gesondheetsminister hate sech fir d'Gesetz ausgeschwat, aner Regierungsmemberen dogéint.