No de Rekordtemperaturen a Portugal, sinn d’Bëschbränn an der Algarve nach ëmmer net geläscht.

© CARLOS COSTA / AFP

1 Woch nodeems d’ Bëschbränn an der Algarve am Süde vu Portugal ausgebrach sinn, bekämpfe weiderhin iwwert 1600 Pompjeeën an Zaldoten, mat der Ënnerstëtzung vun 13 Läschfligeren, d’ Flamen. Ronn 21300 Hektar si bis elo an der Géigend vum Duerf Monchique verbrannt. Dat entsprécht ongeféier der Fläch vun 29000 Fussballterrainen. Och vill Stränn op déi Touriste ginn, si betraff. Bis elo sinn 32 Leit blesséiert, dovun eng Fra méi uerg.





Bëschbränn an der Algarve / Reportage Max Richartz



Wéi de Premier Antonio Costa confirméiert huet, wäerten d’ Bränn nach méi laang daueren, obwuel selbstverständlech alles dofir gemaach géif ginn, fir dem Féier een Enn ze sëtzen an eng Katastroph wéi 2017, bei där 114 Leit hiert Liewe gelooss hunn, ze verhënneren. Och wann Temperaturen déi läscht 2 Deeg e bëssen erof gaange sinn, fachen déi liicht Wandstéiss d ‘Féier ëmmer nees un. D'Ursaach vun de Bränn ass nach net gekläert. Brandstëftung kann also momentan nach nët ausgeschloss ginn.



© CARLOS COSTA / AFP

A Portugal stinn immens vill Eukalyptus-Beem. De Problem bei deenen ass, dat hier Wuerzelen de Buedem séier ausdréchnen, wat de Risk vun engem Féier natierlech eropdreift. D'Eukalyptus-Beem ginn haaptsächlech fir d'Produktioun vu Pabeier genotzt.

Och am Nopeschland Spuenien, an der Géigend vu Valencia hunn schonns iwwert 2500 Leit hier Haiser wéinst Bëschbränn verloosse missen.