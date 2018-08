Hiroshima / Nagasaki - Reportage vum Thierry Wunsch



Béid Bommen, déi den Numm "Little Boy" a " Fat Man" haten, hunn zu Hiroshima an Nagasaki an den zwee Deeg méi wéi 100.000 Mënschen ëmbruecht.Wéi den 2.Weltkrich an Europa op en Enn gaangen ass, haten d'USA mat Japan nach eng Rechnung op. No dem Bombardement vu Pearl Harbor hunn d'Amerikaner Revanche geholl an sou sinn op de japaneschen Inselen Honshu, Hokkaido, Kyushu a Shikoku 2/3 vun de Stied zerstéiert ginn.Nodeems Japan nach ëmmer net kapituléiert hat, wéi et vum deemolegen US-President Truman gefuerdert ginn ass, ass mat méiglechen Atombomme menacéiert ginn. Och dës Menace ass vun de Japaner ignoréiert ginn.Sou ass et de 6.August 1945 zu der éischter Atombomm zu Hiroshima, mat am Ganzen 88.000 Affer komm. Dräi Deeg méi spéit ass dann déi zweet gezünt ginn, déi 44.000 Awunner vun Nagasaki net iwwerlieft hunn, éier Japan d'Kapitulatioun ënnerschriwwen huet.Death fell from the sky, sot de Barack Obama ënner anerem a senger Ried 2016 zu Hiroshima. Hie war den éischten US-President deen zanter der Zündung vun den Atombommen an der japanescher Stad op Besuch war an eng Ried gehalen huet.