Offiziell gouf déi sougenannt "Balkan-Route" am Mäerz 2016 zougemaach, mee vum leschte Wanter un ass Bosnien-Route fir vill Flüchtlingen déi lescht Hoffnung fir dach nach an Europa eranzekommen, ouni eng liewesgeféierlech Rees iwwert d'Mëttelmier ze riskéieren. Un der Grenz zu Kroatien stieche vill Flüchtlinge fest a sinn op humanitär Hëllef ugewisen. Eng vun den Hëllefsorganisatiounen op der Plaz ass "Catch a Smile" vu Lëtzebuerg.Kroatien ass no, mee schwéier z’erreechen. Fir bis op Zagreb oder Split knäppe Schlepper de Leit, déi op der bosnescher Säit an Zelter am Bësch iwwerliewen, 800 bis 1.000 Euro op de Kapp of. Muttwëlleg brutal kroatesch Poliziste bewaachen d’Grenz. E Mann gouf vun der kroatescher Police zu Velika Kladusa erwëscht wéi e wollt iwwert d’Grenz. Ier en zréckgeschéckt gouf, hunn d’Beamte sech et net huele gelooss, fir de Mann mat engem Knëppel ze zerschloen. Och eng 47-Joer al Fra aus Iran krut hir 500€, déi se bei sech hat vun der Police geklaut a gouf sadistesch zerschloen a krut de Fouss gebrach. A Kroatien lauert d’Onmënschlechkeet a Form vun Uniforméierten.Déi meescht vun de Flüchtlingen, déi elo a Bosnien an Herzegowina festsëtze, si scho laang an Europa. A Bosnien ass d’Hëllefsbereetschaft vun den Awunner méi grouss, wéi an de Nopeschlänner. Den IOM zielt haaptsächlech d’Flüchtlingen, d’Rout Kräiz a Catch a Smile hëllefen.