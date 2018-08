Ënnert der Vermëttlung vun Egypten hu sech Israel an d'Hamas nees op eng Wafferou gëeenegt.

© AFP (Archiv)

No der jéngster Eskalatioun am Gazasträif gouf tëscht Israel an der Hamas nees eng Wafferou ënnerschriwwen. Vun en Donneschdeg den Owend um 22.45 Auer eiser Zäit solle béid Säiten mat der Gewalt ophalen, confirméieren zwee Vertrieder vun de Palestinenser.An de leschte 24 Stonne sollen d'Palestinenser eng 180 Rakéiten op israeleschen Terrain geschoss hunn, Israel huet dofir eng 150 vun hinnen erkläerten "Terrorziler" bombardéiert.