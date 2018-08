Et sollen Doudesaffer gi sinn, heescht et vun den Autoritéiten. Detailer sinn awer bis ewell net bekannt.

© AFP

D'Regierung hätt d'Attack kënnen ofwieren, heescht et. Op d'mannst een afghaneschen Zaldot ass ëm d'Liewe komm. Och bei de Géigner hätt et Doudeger ginn.



Baussent der Stad sinn d'Ausenanersetzungen tëscht den Extremisten an de Sécherheetsautoritéiten den Ament awer nach am Gaangen.