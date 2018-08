© MANDEL NGAN / AFP

Vun elo un sinn dem Melania Trump seng Elteren, déi aus Slowenien kommen, offiziell US-Staatsbierger. Ironescherweis hunn de Viktor an d'Amalija Knavs grad vun deem Programm profitéiert, deen esou schaarf vum US-President Donald Trump kritiséiert gëtt.



En Donneschdeg hätten d'Eltere vum Melania hiren Eed zu New York ofgeluecht, esou den Affekot vun der Koppel. Hie betount, dass dës Abiergerung e Grondpilier vun der sougenannter "Ketten-Awanderung" an den USA ass.

De President Trump vertrëtt jo an der Awanderungspolitik eng éischter konservativ Haltung: Fir hie misst sech de Programm op de Partner a mannerjäreg Kanner begrenzen. Him no géife soss Aarbechtsplazen an déi national Sécherheet um Spill stoen.