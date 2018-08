Ryanair: D'Piloten hunn es genuch (10.08.2018) Ze niddreg Paien, ze vill Fluch-Stonnen, dobäi nationaalt Recht, wat net consideréiert gëtt.

Ugespaant Stëmmung e Freideg op vill Fluchhäfen a Schweden, Irland, Holland, der Belsch an Däitschland. D’Fligere vu Ryanair bleiwen eidel an honnerte Flich si gestrach. Et gëtt gestreikt, dat fir besser Aarbechtskonditiounen a méi héich Paien, d’Piloten hunn es genuch.Fir d’Fluchgesellschaft ass de Streik onnéideg. Ryanair hätt versprach, d’Gewerkschaften unzëerkennen a Kollektivverträg ze maachen, huet et am Virfeld vun der Aktioun geheescht.De Findel ass net vum Streik betraff, ma wéi gesot d’Fluchhäfen an den Nopeschlänner Däitschland a Belsch. A wat maache, wann een duerch de Streik net fléie kann? Wéi gëtt een entschiedegt? Virun 2 Joer hunn d’Pilote vun der Lufthansa gestreikt. D’Karin Basenach vum Europäesche Konsumentenzentrum zu Lëtzebuerg war selwer betraff an hëllt hir Affär als Beispill.Si ass virun d’Friddensgeriicht gaangen an huet do Recht kritt. Lufthansa huet ewell d’Suen iwwerwisen. Esou eng Prozedur wier net schwéier a wéi hire Fall et weist, hätt ee gutt Chancen, bei engem Streik ze gewannen. Ma fir d’éischt soll ee sech natierlech bei der Fluchgesellschaft selwer mellen.Géif Ryanair dann net äntweren, da kéint een op d’Geriicht goen. An dësem Fall an de betraffene Nopeschlänner.