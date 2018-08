© Georg Wendt / DPA / AFP

Nodeems zwee Kanner zu Glinde bei Hamburg an e Weier gefall sinn, dee Reewaasser opfänkt, konnten d'Rettungsdéngschter just nach den Dout vu béide feststellen.Si waren e Freideg bei dëse Weier gelaf, wéi d'Elteren an enger Mass waren. D'Rettungsdéngschter hätten d'Kanner nach konnten aus dem Waasser zéien an hunn d'Kanner probéiert ze reaniméieren. Zu deem Moment waren déi 2 Bouwe vu 5 a 6 Joer vu sech an hunn a waren a Liewensgefor.Kuerz drop sinn d'Kanner am Spidol gestuerwen. D'Bouwe sollen ënnert dem Virwand op d'Toilette mussen ze goen, ausgebéchst.D'Mamme vun de Bouwe sinn no der schrecklecher Noriicht kollabéiert an hu missten an d'Spidol bruecht ginn, esou e Porte-Parole vun de Pompjeeën.