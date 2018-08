Alt nees gëtt den amerikanesche President Donald Trump an engem Buch kritiséiert.Eng fréier Mataarbechterin aus dem Wäissen Haus beschreift doranner d'Aarbechtskonditiounen esou wéi och d'Verhale vum Donald Trump. Deem reprochéiert si ënnert anerem Rassismus - e Virworf, deen de Guardian an d'Washington Post schonn am Virfeld vun der Publikatioun vum Buch opgegraff an an d'Ëffentlechkeet gedroen hunn.D'Wäisst Haus huet sech e Freideg offiziell dogéint gewiert a schwätzt vu Ligen a falschen Uschëllegungen.D'Buch vum Omarose Onee Manigault-Newman soll den nächsten Dënschden erauskommen.De 4. Januar 2017 hat den Donald Trump d'Manigault zu der Kommunikatiounsdirektesch vum Büro fir ëffentlech Bedeelegung an tëschestaatlech Affäre gemaach (White House Office of Public Engagement and Intergovernmental Affairs). Am Dezember vum selwechte Joer huet d'Manigault ugekënnegt, dee Posten opzeginn, mat Effet op den 20. Januar 2018.D'Omarosa Manigault hat an der Reality-Show "The Apprentice" matgespillt a war mam US-Schauspiller Michael Clarke Duncan liéiert.