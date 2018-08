Hien hat geklot: Den Dewayne Johnson

Et ass ee Coup géint den amerikaneschen Agrarkonzern Monsanto, dee jo elo zu der Bayer AG gehéiert. En amerikanescht Geriicht zu San Francisco huet an der Nuecht op e Samschdeg decidéiert, datt d'Entreprise engem fréiere Gäertner e Schuedenersatz vun 285 Milliounen Dollar - ëmgerechent ronn 250 Milliounen Euro - muss bezuelen.Den Dewayne Johnson hat geklot, well hien onheelbar u Lymphdrüsekriibs erkrankt ass. A sengen Ae wier seng Krankheet op den Ëmgang mam Total-Herbizid Roundup zeréckzeféieren. An de Mann krut Recht. D'Geriicht huet erkläert, datt Monsanto seng Clientë virun de Kriibsrisiken, déi vum Herbizid Roundup ausgoungen, net genuch gewarnt hätt.Elo wëll déi amerikanesch Agrarentreprise an Appell goen. An engem Communiqué huet de Konzern betount, datt de Glyphosat, deen am Roundup dran ass, kee Kriibs ausléist an deemno och net fir d'Krankheet vum Mann responsabel ass.